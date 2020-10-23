Altınordu’da derbi sevinci

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Adanaspor'a 5-2 yenilerek taraftarını üzen Altınordu, önceki gün 1-0 geriye düştüğü Altay derbisini 2-1 kazanarak sevenlerinin gönlünü aldı. Kırmızı-lacivertli ekip, puanını 12'ye çıkararak zirve yarışına ortak oldu. Ligde cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek İzmir temsilcisinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, derbinin kendileri için çıkış maçı olduğunu söyledi. Eroğlu, koronavirüse yakalanan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve diğer kişilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Adanaspor yenilgisinden sonra kısa sürede toparlandıklarını belirten teknik patron Hüseyin Eroğlu, "1-0 geriye düşmemize rağmen geri dönmeyi de başardık. Altay, önemli bir rakibimiz. Özellikle yüksek toplarda çok etkililer. Alanları iyi kapatıp, düşen topları kazandık ve ayağa paslarla rakibimizi sıkıştırdık. Çok zor bir maçı kazanıp 12 puana yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetin iyi bir çıkışın başlangıcı olmasını temenni ediyorum ve bunu gerçekten çok istiyoruz" dedi.Altınordu'nun maçtan önce koronavirüs şokuyla sarsılan Altay'a derbiyi ileri bir tarihe erteleme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Siyahbeyazlılarda teknik direktör Yücel İldiz ve 8 futbolcuyla birlikte toplam 15 kişide koronavirüs vakasına rastlanırken, kırmızı-lacivertliler rakibine maçı ertelemek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma teklifinde bulundu. Altay ise karşılaşmanın oynanmasında herhangi bir sakınca olmadığını bildirdi.