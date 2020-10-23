Buca 1928’e yeni sponsor

MİSLİ.COM 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 12 puanla zirveden kopmadan şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Bucaspor 1928, Medicana International İzmir Hastanesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Medicana, sarı lacivertli formanın sırt bölümünde yer alacak ve kulübün bütün sağlık gereksinimlerini yerine getirecek. Medicana International İzmir Hastanesi'nin toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş ve Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Mehmet Ulvi Ünal bir araya geldi. Başkan Cihan Aktaş, "İzmir'de ilk defa bir hastanenin, bir spor kulübüne bütün konularda bu denli iş birliği içinde olmaya hazır olduğunu görmek, bizleri heyecanlandırıyor. Her takımın sağlık destekçisine ihtiyacı olduğu gibi Bucaspor'un da çok büyük ihtiyacı var. Hele ki içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde sağlığın özellikle de sporcularımız adına ne kadar gerekli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Böyle bir noktada Medicana International İzmir Hastanesi gibi büyük bir isimle güç birliği yapacak olmak, bizler için çok değerli. Umuyoruz ki bu dayanışma, uzun yıllar sürecektir" ifadelerini kullandı.