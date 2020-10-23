Demirci enerjisini güneşten sağlayacak

MANİSA'DA Demirci Belediyesi, yenilenebilir enerji için harekete geçti. Belediye tarafından çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının hayata entegresi, enerji verimliliğinin sağlanması ve belediye enerji giderlerinin sıfıra düşürerek gelirini arttırmak için hazırlanan proje çerçevesinde ilçeye güneş enerji santrali kurulması için çalışmalara başlanmıştı. Demirci Belediyesince eylül ayında yapılan ihalenin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanırken, işin süresinin 45 gün olduğu belirtildi. Demirci Hacı Hamza mahallesi kocahisar mevkiinde 19 Bin metrekare alana kurulacak olan güneş enerji santralinde Bin 500 adet panel yer alırken, ayda 500 kw enerji üretim kapasitesinde olacak. İçerisinde trafolar ve tesis kontrol merkezinin de yer alacağı güneş enerji santralinin 45 gün içerisinde kurulmasının ardından aynı güzergahta bulunan 250 metre mesafedeki enerji nakil ana hattına bağlantısı yapılabilecek.Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Güneş enerji santralinin kurulumu için sözleşmeyi imzaladık. 45 içinde kurulacak santral ile sokak aydınlatmaları başta olmak üzere, belediyemize yük olan enerji giderleri sıfırlanacak. Dünyada fosil yakıt tüketimini en aza indirerek, çevremize de çok faydalı olacak. Enerji de büyük bir tassarruf olacak. Demirci'ye 3 milyonluk bir yatırım olacak. 5 yıl içerisinde kendisini amorti edecek bir yatırım" dedi.