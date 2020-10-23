Dolu yağışı pamuğu vurdu

DENİZLİ'DE, hafta başında yaşanan dolu yağışı araçların yanı sıra tarım arazilerini de zarar verdi. Yaklaşık 20 dakika süren ceviz büyüklüğünde dolu yağışı, Merkezefendi, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerindeki pamuk ekili arazilerde büyük zarara yol açtı. İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgede zarar tespit çalışması başlattı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, "Pamuk ekili alanlarda yüzde 50 zararımız var" dedi. Üreticileri Nuri Dalkılıç ise, "Dolu yaklaşık 20 dakika yağdı. Cevizden daha büyüktü. Bizi olumsuz etkiledi. Kozasında açan pamuklar hep yere döküldü. Pamuk hasadının çoğu yapılmamıştı. Çiftçilerin zararı çok büyük" diye konuştu. Dolu yağışı Merkezefendi ilçesi Üzerlik Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Dalkılıç'ın ayva bahçesinde de zarara yol açtı. Ağaçlarda toplanmayı bekleyen ayvaların büyük bir kısmı yere düşerek zedelendi.