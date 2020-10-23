Hırsızı ayakkabı kutusu ele verdi

İzmir'de geçtiğimiz günlerde Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde İdris D.'ye ait eve giren hırsız ziynet eşyaları, fotoğraf makinesi, bir miktar parayı aldı. Zanlı ayrıca evde bulduğu anahtar ile sokakta park halinde duran 35 EB 6771 plaka aracı çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sıkı bir çalışma başlattı. PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden yapılan tespit sonucu zanlının aracı çaldığı gün sabah saat 10.00 sıralarında Karabağlar Yeşillik Caddesi üzerinde ilerlediği belirlendi. Hırsız aracı Yeşillik Caddesi Sihirgaz birinci kavşağında Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından gözaltına alınmak istendi. Polislere yakalanacağını anlayan zanlı kırmızı ışıkta geçerek araçla kaçmaya çalıştı. Çaldığı arabayla polislerden kaçarken balayına giden çiftin kullandığı 35 AN 7692 plakalı araca çarpan zanlı otomobilden inerek bu kez yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Coşkun Kale Sokak istikametine doğru koşarak kaçan zanlı ile polisler arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Kaçan hırsızlık zanlısı işyeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsız yaya olarak kaçmayı başarırken, polisler zanlının kaza yapıp bıraktığı araçta inceleme yaptı. Yapılan incelemede aracın içinde çalınan bazı eşyalar ile bir ayakkabı kutusu bulundu. Eşyalar ile ayakkabı kutusu üzerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri parmak izi çalışması yaptı.Ayakkabı kutusunda yapılan incelemede parmak izinin zanlı Abdullah Bekleyici'ye ait olduğu belirlendi. Zanlı Bekleyici'nin Torbalı'da olduğu tespit edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri adrese yaptığı baskında zanlı Abdullah Bekleyici'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polisten kaçarken kırmızı ışıkta geçerek balayına giden çiftin otomobiline çarparak kazaya neden olan zanlı Bekleyici'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından gözaltına alınmadan saatler önce, "Hayat hiç yeşil ışık yakmadı bize. Sıkıntı yok. Ben zaten hiç kırmızı ışıkta durmadım" diye yazması dikkat çekti.