İzmir’in sinema envanteri hazırlandı

İZMİR Vakfı'nın bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Sinema Ofisi, sinema envanteri hazırladı. İzmir'deki görsel cazibesi yüksek çekim mekânlarını içeren İzmir Sinema Envanteri'yle, kısa vadede İzmir'in sinema ve dizi sektörü için potansiyelini ortaya çıkarmak ve orta vadede ise kenti, sektörün merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Envanterde doğal mekânlar, potansiyel işgücü yerel destek potansiyellerinin tüm bileşenleri yer alıyor. İzmir'deki beş üniversitenin toplam sekiz bölümünde öğrenim gören genç sinemacıların kentte yapılacak projelerde değerlendirilmesi de envanterin hedeflediği gelişmelerden biri olarak ayrıca önem taşıyor. İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle çalışmalarına başlanan İzmir Sinema Envanteri'nde iki ay içinde İzmir'in 30 ilçesinin tamamında saha çalışması yapılarak birçok mekân kayıt altına alındı. Bu noktalar fotoğraf çekimleri ve 360 derece video kayıtlarıyla arşivlendi.