Kızıma kavuşmanın hayaliyle yaşıyorum

İZMİR'İN Menemen ilçesinde yaşayan Hakan Çoban, 5 yıl önce Türk asıllı Hollandalı eşiyle boşandı. Velayeti alan anne o dönem 2 yaşında olan kızını alıp, Hollanda'ya gitti. Çoban, ayrılık sürecinde çocuğunun kendisinden kaçırıldığını iddia ederek, "2010 yılında Türk asıllı Hollanda vatandaşı biriyle evlilik yaptım. Ancak ailesi en başından beri bu evliliği istemedi. 2013'te bir çocuğumuz oldu. Doğumdan 35 gün sonra aramızda sorunlar başladı. Ailesinin baskısıyla boşanma davası açtı. Ben boşanmayı istemedim. Mahkemeye sunduğum haklı gerekçeler ile boşanma gerçekleşmedi. Eşim 2015 yılında tekrar boşanma davası açtı. Ancak aradaki 2 yılda ben çocuğumu göremedim" dedi.Boşanma sonrası eşimin ailesi tarafından çocuğunun önce Ankara'ya ardından da Nevşehir'e kaçırıldığını belirten Çoban, "Çocuğumla ilişkimi kesmeye çalıştılar. Velayeti annesinde olduğu için karakollarda veya cami avlularında sevebiliyordum. Sonra Hollanda'ya gittiler" dedi. Kızı bir araya gelmesinin engellendiğini söyleyen Hakan Çoban, "Çocuğumu kaçırabilirim diye Hollanda vizesi alamıyorum. Ben bir babayım ve çocuğumun fotoğraflarına bakarak, ağlamaktan başka bir şey elimden gelmiyor" diye konuştu.