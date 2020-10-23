Obezite ameliyatı ile hayata tutundu

İZMİR'DE babası ve annesini şeker hastalığının neden olduğu çeşitli hastalıklardan kaybeden 60 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Ali Hikmet Çayhan'a 20 yıl önce diyabet teşhisi konuldu. Ağır bir kortizon tedavisi görmeye başlayan Çayhan, son olarak insülin tedavisi almaya başladı. 150 kilogram ağırlığına ulaşan emekli devlet memuru Çayhan'a 2015 yılında ise siroz tanısı koyuldu. Yaşama hevesi tükenen çayhan, fazla kiloları nedeniyle de evden dışarı çıkamaz hale gelen Çayhan, Medicana International İzmir Hastanesinde kapalı yöntemle tüp mide ameliyatı oldu. Çayhan, "En çok istediğim de mahalle pazarına gidip alışveriş yapmak" diye konuştu.