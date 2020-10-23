Prostat kanserinde ‘nokta atışı’ tedavisi

Türkiye'de ilk kez kullanılan 3 boyutlu yarı robotik MR füzyon biyopsi tabanlı fokal HIFU teknolojisinin, prostat kanserinin diğer organlara yayılmadan, erken evrede teşhis ve tedavisine olanak sağlıyor. HIFU yöntemi sayesinde sadece kanserli bölge tahrip edilirken, prostat bezinin kansere yakalanmamış kısımları ve etraftaki organların zarar görmediği kaydedildi. Bu sayede ameliyat ve ışın tedavisinde karşılaşılan idrar kaçırma, sertleşme sorunu gibi yan etkilerin de görülmediği belirtildi. Üroloji uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, 3 boyutlu robot teknolojisiyle prostat kanserinin ameliyata gerek kalmadan, yaklaşık 1 saatlik bir uygulamayla, tek seferde ortadan kaldırılabildiğini belirtti. Yöntemle tedavi olan hasta, "Dün yatış yaptık bugün evimize gideceğiz" diye konuştu.