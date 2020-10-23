Şehit ailelerine ücretsiz tıraş

Manisa'nin Şehzadeler ilçesinde 9 yıldır berberlik mesleğini sürdüren Doğan Akbulut (23), bundan 5 yıl önce etkilendiği şehit haberinin ardından şehit ve gazi ailelerini ücretsiz tıraş ediyor. Akbulut, berber dükkanının camına, 'Şehit ailesi, kardeşi, ağabeyi, babası olanlar hiçbir fiyat vermeden tıraş olabilirler. Çünkü onların borcu fazlasıyla ödendi' yazısını yazarak ilan etti. Berberin bu hareketi, mahalle sakinleri tarafından da takdirlerle karşılandı. Akbulut, "Şehit ailelerini ücretsiz tıraş etmekle inşallah bir nebzede olsa onlara yardımcı olabilirim. Bugün burada tıraş yapabiliyorsam, şehitlerimizin sayesinde yapıyorum" dedi.