Taksideki çantayı sahibine ulaştırdı

YURT dışında yaşayan Mehdi Akıncı içinde bin 500 euro, 6 bin lira ve pasaport bulunan çantasını tatil için geldiği İzmir'de bindiği takside unuttu. Akıncı çantasının bulunması için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yardım istedi. Durumu fark eden taksici Recep Alpboğa da olayı durağına ve emniyet ekiplerine bildirdi. Ekiplerin ve odanın çalışmasının ardından çanta Akıncı'ya teslim edildi. Oda Başkanı Celil Anık davranışı dolayısıyla tebrik ettiği taksici Alpboğa'ya plaket verdi. Anık, İzmir'deki tüm taksicilerin aynı duyarlılıkta olduğunu belirterek, "Araçlarımızda unutulan, düşürülen eşyaların tesliminde örnek başarıya sahibiz. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı. Mehdi Akıncı da "Doğrusu umudumu kesmiştim. Benim için büyük sürpriz oldu. Ne kadar teşekkür etsem az" dedi.