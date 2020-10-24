Balıkesir Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi kuruldu

BALİKESIR Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde Hukuk Fakültesi kurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, 23.10.2020 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararı uyarınca Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi kuruldu. Hukuk Fakültesi'nin kurulması ile BAÜN bünyesinde fakülte sayısı 12'den 13'e yükseldi.Üniversite, yeni akademik yapılanmasında eğitim-öğretim faaliyetlerini 13 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu ile sürdürmeye devam edecek. Hukuk Fakültesi' için heyecanlı olduklarını belirten Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversitede her alanda gelişim ve değer üretimi hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Rektör Kuş, yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin kente ve ünversiteye hayırlı olmasını diledi.