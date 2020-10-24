Balıkesir’e yeni şebeke geliyor

BALIKESİR'İN 35 yıldır kullanılan ve sık sık patlaması nedeniyle vatandaşların susuz kalmasına neden olan İkizcetepeler'deki 5 bin 604 metrelik Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) içme suyu şebeke hattı yenileniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla basınca, vakuma ve depreme dayanıklı 1000'lik Duktil Font boruları ile ikinci bir hat döşeniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklarda kullanılması amacıyla CTP hattının da mevcut durumu korunacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "CTP boruların zamanla deforme olması nedeniyle sürekli patlamalar sonucu şehirde su kesintileri yaşanıyordu. Şehirde kronikleşmiş bu sorunun giderilmesi amacıyla çalışmalara başlanıldı. D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı İnşaatı yapım işi kapsamında; toplam 2 bin 718 metre içmesuyu şebeke ana hattı ve 2 bin 886 metre içme suyu (HDPE) şebeke hattı, 200 adet içme suyu abone bağlantısı, 3 bin 713 metre kanalizasyon şebeke hattı, 109 adet muayene bacası inşaatı, 800 metre parsel bağlantısı olmak üzere; toplam 5 bin 604 metre içme suyu şebeke hattı, 3 bin 713 metre atık su şebeke hattının döşemesi yapılacak" dedi.