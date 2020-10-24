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Menemen nefes aldı

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Menemen nefes aldı
TFF 1'inci Lig'de evinde Bursaspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Menemenspor büyük sevinç yaşadı. Maçın 89'uncu dakikasında Tidjane'nin golüyle 3 puana uzanan sarı-lacivertliler 6 hafta sonunda ilk galibiyetini elde etti. Puanını 5'e çıkaran İzmir ekibi düşme hattından da kurtuldu. Teknik direktör Cenk Laleci takımının büyük bir özveri ile mücadele ettiğini söyledi. Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden genç teknik adam, "Gerçek potansiyelimizi Bursaspor maçında gösterdik. Maalesef ilk 5 haftada çok kötü sonuçlar aldık ama inancımızı kaybetmedik. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İlk galibiyetimizi aldık ve karabulutları dağıttık. Artık seri yakalamak istiyoruz. Bu takım üst sıraları hak ediyor" dedi. Menemenspor gelecek hafta Beypiliç Boluspor'a konuk olacak.
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Menemen nefes aldı
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