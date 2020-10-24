PTT’den 180. kuruluş yıl dönümü hediyesi

POSTA ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 180. kuruluş yıl dönümü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bağkur ücretini yatırmak için merkez şubesine gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 180 numaralı gişe numarasını alan Tuncay Yörük'e Balıkesir PTT Başmüdürü Derviş Gökdoğan tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı anısına basılan anma pulu serisi olan bir albüm hediye edildi. Gökdoğan, "Posta ve Telgraf Teşkilatımız her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ederek "gidilmeyen yere gitmek, olunmayan yerde olmak" ilkesiyle 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir" dedi.