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Sarıgöl’de suları fay hattını doldurdu

Sarıgöl’de 2 gün önce etkili olan yağışla birlikte binlerce metreküp suyu ilçeden geçen hareketli fay hattından aktı. Yer yer 2 metrelik yarıklar oluştu

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Sarıgöl’de sel suları fay hattını doldurdu
MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesinde geçen 20 Ekim'de başlayan ve ardından gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ekili alanlar yağış nedeniyle zarar gördü. Yüksek kesimlerden gelen sel suları ilçeden geçen hareketli fay hattını doldurdu. Fay hattından yol bularak akan sel suları, yeni çatlak ve yarıklara neden oldu. Avşar, Selimiye ve Aşağı Koçaklar Mahalleleri'ndeki üzüm bağlarında çatlak ve yarıklar endişe yarattı.

'BÖYLESINI İLK KEZ GÖRDÜK'
Sarıgöl ve çevresinde meydana gelen sağanak ve dolunun verdiği zarar belirleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl'ün fay hattı olduğunu biliyorduk ama 2 saatlik yağmurla bu hale geleceğini hiç düşünememiştik. Bu yağmur çok sürseydi bambaşka bir durumla karşılaşabilirdik. Ben bu yaşta ilk defa böyle bir olaya şahitlik yapıyorum. Hafif kırık oluyordu ama bu kadar büyük bir kırık oluşması hem korkutucu hem ürkütücü" dedi.

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Sarıgöl’de sel suları fay hattını doldurdu
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