Tarihe 2 milyon 200 bin TL’lik destek

PAMUKKALEBelediyesi, ilçe genelindeki tarihi değerlere sahip çıkmaya devam ediyor. Daha önce 136 yıllık tarihi Belenardıç Camisinin aslına uygun şekilde restore edilmesi ile ilgili protokole imza atan Pamukkale Belediyesi, şimdi de turizm açısından büyük öneme sahip olan Laodikeia'daki kazılara destek verdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Laodikeia Antik Kenti Kuzey Agora Batı Portiğinin Kuzey bölümü kısmi restorasyon projesi yapım işi ile ilgili olarak Pamukkale Üniversitesi Laodikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile protokol imzaladı. Pamukkale'nin turizm açısından çok önemli bir yer olduğunu ifade eden Örki, "Bu tarihi kazıya biz de 2 milyon 200 bin TL tutarında destek vereceğiz" dedi