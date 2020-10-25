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Apartlar bomboş kaldı

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Apartlar bomboş kaldı
KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında 11 Mart'ta üniversitelerin yüz yüze eğitime ara vermesinin ardından Pamukkale Üniversitesi çevresinde yer alan apartlar boş kaldı. 70 bin öğrencinin memleketine dönmesinden dolayı birçok sektörün olumsuz etkilendiğini söyleyen Emlakçı Fatih Hakan Afşar, "Apartların yüzde 80'i boş kaldı" diye konuştu. Şehir merkezinde yapılan yeni yapıların büyük çoğunluğunun apart olduğunu söyleyen Afşar, "Geçtiğimiz yıl bin liraya kiralanan apartlar şu anda 650 liraya kadar düşmüş durumda ama talep yok. 300 lira desen bile tutacak insan yok. Apart sahiplerinin, okulların açılmasının ardından fiyatlarda yüzde 40 artış yapmasını bekliyorum.
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Apartlar bomboş kaldı
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