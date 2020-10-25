Denizli’de Kros Şampiyonası yapıldı

20 Yaş Altı ve Büyükler Ferdi Kros Şampiyonası, Denizli'de tamamlandı. Pamukkale Mahallesi'nde düzenlenen şampiyonaya 37 ilden 218 sporcunun katıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, "Yarışma bizim için çok önemliydi. Çünkü pandemi sürecinde birçok faaliyet askıya alınıp ertelenmesine rağmen hayat da devam ediyor" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise ülkenin değişik şehirlerinden genç atletleri kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Branşlarında dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ve İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık tarafından verildi.