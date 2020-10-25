Film gibi soygun

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki araç kiralama şirketine giren azimli hırsızlar 21.00'de girdikleri işyerinden sabah 09.00'da çıktı. Zanlılar çelik kasayı açabilmek için sabahın ilk ışıklarına kadar 12 saat boyunca uğraştı. Sonunda kasayı açmayı başaran zanlılar içindeki 293 bin lira para ile 2 kolye ve bir altın alyansı çalarak kaçtı. Çevredeki güvenlik kameralarından 6 kişiyi tespit eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziemir Etiler Caddesi No 25'teki Levent G.'ye ait araç kiralama şirketinde meydana geldi. Levent G.'ye ait araç kiralama şirketinin bulunduğu binanın arka tarafından otopark olarak kullanılan alana bakan tuvalet penceresinden içeri giren zanlılar mutfaktaki çelik kasaya yöneldi. Zanlılar saat 21.00'de girdikleri işyerinde yaklaşık 12 saat kaldı. Zanlılar 12 saat boyunca çelik kasayı açmak için uğraştılar. Levye ile kilit kısmını kırmayı başaran azimli hırsızlar sabah saat 09.00'a doğru kasayı açmayı başardı. Zanlılar kasadan 187 bin lira değerinde 20 bin Euro, 31 bin lira değerinde 3 bin sterlin ve 75 bin lira para ile birlikte 2 adet altın kolye ve bir adet altın alyansı alıp kaçmayı başardı. İşyeri sahibi Levent G. sabah dükkanı açtığında çelik kasanın açılmış olduğunu görünce soluğu Hırsızlık Büro Amirliği'nde aldı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

KAMERALAR INCELENDI

Ekipler tarafından yapılan araştırmadan soyulan şirketin güvenlik kamerasının kayıt yapmadığı tespit edildi. Bunun üzerine yakın çevredeki onlarca işyerinin kameraları incelendi. Adeta iğne ile kuyu azar gibi titiz bir çalışma yürüten Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri uzun uğraşlar sonucu zanlıların hırsızlık yapmaya geldiği aracın plakasını belirledi. Zanlıların yoldan araçla geçişi ve yürüyerek soyguna gitmeleri saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Aracın plakasından Bilal D., Ali Fırat E., Mazlum B., Mehmet T., Cüneyt G. ve Muhammet D.'nin kimlikleri tespit edildi. Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri hırsızları tek tek gözaltına aldı. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Cüneyt G. ile Muhammet D. tutuklanarak Menemen Cezaevi'ne gönderildi.