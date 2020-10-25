Fosil ağaç ormanı korumaya alınmalı

ilçesi kırsal Osmancalı Mahallesi'nde kızılçam ve meşeyle kaplı ormanlık alanda tespit edilen ve Yuntdağ Volkanizması'nın patlamasıyla oluşan 21 ile 26 milyon yıllık olduğu tahmin edilen, fosil ağaç ormanı risk altında bulunuyor. Lav akıntısı içinde kalan ağaçların taşlaşarak oluşturduğu fosil ağaç ormanında, yüzeyde gözüken taşlaşmış ağaç gövdelerinin, insan faaliyetleri ve doğa koşulları nedeniyle deforme olduğu saptandı. Gün geçtikte zarar gören fosil ağaç ormanı yok olma tehlikesi altında bulunuyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, alanın korunarak turizme kazandırılması gerektiğini söyledi, "Biz bu çalışmalara gerekli desteği vermeye hazırız, istiyoruz" dedi.