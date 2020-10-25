Göz sağlığınız ıçın bol balık tüketın!

Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, şu anda tezgahlarda bolca bulunan balıkların tüketilmesinin göz sağlığı açısından yararlı olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalarda Omega 3 alanlarda göz kuruluğu belirtilerinin azaldığına dikkat çekti. Çevresel ve yapısal faktörlere bağlı olarak görülen göz kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenler hakkında önemli ipuçları veren Op. Dr. Geribeyoğlu, "Klimalı ortamlarda bulunan, bilgisayar başında çalışan veya uzun süre araç kullanan kişilerde görülebilen göz kuruluğu, batma, yanma ve yabancı cisim hissiyle kendini belli ediyor. Bu durumda ilaç tedavisinin yanı sıra; kişilerin gözlerini koruyucu önlemler alması da gerekiyor" diye konuştu.