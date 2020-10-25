Kahraman şoföre teşekkür ziyareti

Büyükşehir Belediyesi otobüsü ile seyahat halindeyken fenalaşan ve ardından hastaneye yetiştirilen yolcu, teşekkür ziyaretinde bulundu. Ölümden döndüğünü ifade eden Hasbiye Durmuş, kendisini oğluna kavuşturan otobüs şoförü Bülent Dayneli'ye teşekkür etti. Şoförün kendisinin fenalaştığını anlayıp yanına koştuğunu ifade eden Durmuş, "Allah razı olsun ondan, koştu elimi tuttu, ilaçlarımı verdi. Çünkü beni oğluma kavuşturdu. Sizlere teşekkür etmek için buradayım" dedi. Durmuş'un otobüse binmesinin ardından rahatsızlandığını anladığını belirten Deyneli, "Arabayı kenara çektim. Durumu daha da fenalaşması üzerine hemen acil bir şekilde otobüsle hastaneye götürdüm. Allah razı olsun o da bizi sevmiş saymış buraya kadar gelmiş. Biz her zaman göreve hazırız, vatandaşlarımız bizlere emanet, onların yanındayız" diye konuştu.