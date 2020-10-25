Karesi’nin her köşesine hizmet

Belediyesi Taşkesiği Mahallesi'nde yapılan ve içerisinde köy konağı, muhtarlık ile doktor odası bulunan sosyal tesis hizmete girdi. Törende konuşan Başkan Dinçer Orkan, tüm Karesi'ye eşit hizmet götürdüklerini söyledi. Merkez ve kırsal ayrımı yapılmadığını belirten Başkan Orkan, "Merkezde ne yapılıyorsa, kırsal mahallelerimizde aynı hizmeti görmesi için Karesi Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bizim 70 mahallemizin 43 tanesi daha önce köy olan kırsal yerleşim yerleri. Biz belediye olarak bu mahallelerimizin taş işleri olsun, yolları olsun her türlü çalışmalarını yapıyoruz. Onun haricinde de köy konağı ve muhtarlık ile sağlık ekipleri için çalışma alanları yapıyoruz. Bu binamızın yandaki odayı da misafirlerimizin kalabileceği bir yer yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte elimizden gelen çalışmaları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.