Parkınsona karşı kışıye özel tedavı

Egepol Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Altınayar, parkinson hastalığının beyinde dopamin maddesinin eksik salgılanması sonucu geliştiğini belirtti; ileri dönemlerde hastanın yaşam konforunu da önemli ölçüde etkilediğini söyledi. Hastalıkla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Altınayar, "Ellerde titreme ve hareketlerde yavaşlama, yavaş ve öne eğilerek küçük adımlarla yürüme en bilinen özellikleridir. Hastalığın bulguları sıklıkla vücudun bir yarısında başlayıp zaman içinde karşı tarafa geçmekte ve vücudun her iki tarafında da görülebilmektedir. Ayrıca uyku bozuklukları, depresyon, unutkanlık, hayal görme, aşırı terleme, ayağa kalktığında tansiyon düşmesi gibi hastadan hastaya değişebilen pek çok bulgusu vardır" dedi. Her hastanın ilaçlara duyarlılığı ve cevabının farklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sibel Altınayar, "Dolayısıyla Parkinson hastalarının tedavisi kişiye özel palanlanmalıdır. Tedavi düzenlenirken hem bu bireysel farklılıklar hem de hastaların iş ve sosyal yaşamına ait özel durumlar göz önünde bulundurulmalıdır" diye konuştu.