Şut atmaya çekiniyor!

Süper Lig'in 6. haftasında önceki gece konuk olduğu Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle haftayı 7 puanla kapattı. İzmir temsilcisi, ilk hafta Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendikten sonra çıktığı 5 maçta galibiyet alamadı. Geride kalan 6 haftada 10 gol atıp kalesinde 7 gol gören Göztepe, bu gollerin 9'unu iç saha maçlarında kaydetti. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 251 dakikadır gol atamıyor.

KALEYİ HİÇ YOKLAMADI

Bu sezon deplasmanda 3. maçını oynayan Göztepe'de hücum anlamında yaşanan sıkıntılar istatistiksel tablolara da yansıdı. Ligin 2. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Göztepe, bu maçta attığı tek isabetli şutta golü bularak 1 puanı hanesine yazdırmıştı. İzmir temsilcisi, 4. haftada Başakşehir deplasmanında da etkisiz bir hücum performansı sergiledi ve maç boyunca rakip kaleye isabetli şu atamadı.

İRFAN CAN ÖN PLANA ÇIKTI

Kasımpaşa deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarak bu sezon ilk kez forma şansı bulan sağ bek Gassama, ilk yarıda gösterdiği etkisiz performans nedeniyle devre arasında yerini Murat Paluli'ye bıraktı. Sarı-kırmızılılarda bir diğer etkisiz isim ise yaz transfer döneminde kadroya katılan santrfor Brown Ideye oldu. Nijeryalı santrfor, Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kalırken maç boyunca rakip kaleye gönderdiği 2 şutta isabet bulamadı. Ideye, 6 kez sahaya çıktığı Göztepe formasıyla şu ana kadar 1 gol atabildi. Göztepe'de performansıyla öne çıkan isimse geçen hafta Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine genç kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 4 şutta da başarılı kurtarışlara imza attı.