Termal çamurdan ağrı kremi üretti

Sarayköy ilçesinde termal kaynaklar üzerine uzun yıllardır çalışma yapan ve termal bir tesis işleten Mustafa Şen, termal çamurdan bu güne kadar çeşitli tekniklerle yüz, vücut maskesi, cilt bakım ürünleri, şampuan ve ayak kokusunu giderici ayak bakım kremi üretti. Şen, son olarak kokusunu aldığı termal çamurun içine çeşitli faydalı yağları karıştırarak ağrı kremi girişiminden olumlu sonuç aldı. Kokusundan arındırılmış termal çamurdan TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarından olumlu sonuçlar almaya devam ettiklerini söyleyen Şen, "Ağrı kremini romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde, bel ağrısı, miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji, sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir" diye konuştu.