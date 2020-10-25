Trafık canavarına 5 bın lıra ceza!

İbrahim Y. idaresindeki otomobil, ters yönden ilerlediği Lise Caddesi'nde park halindeki bir otomobile çarptı. Sürücünün yara almadığı kazanın ardından polis ekibini karşısında gören İbrahim Y. arabadan aşağı inerek yere oturdu. Sürücünün yapılan kontrollerde 120 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, trafiği tehlikeye düşürmekten, ters yönde ilerlemekten, alkollü araç kullanmaktan 5 bin lira para cezası uygulandı, otomobil trafikten men edildi. Ayrıca Kovid-19 önlemleri kapsamında maske takmamaktan da 900 lira para cezası verildi.