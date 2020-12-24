Acıgöl’de kuraklık

DENİZLİ'NİN Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar sınırları içindeki özellikle flamingolar başta olmak üzere 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan, kuş cenneti olarak bilinen Acıgöl, kuraklıktan büyük oranda etkilendi. Daha öncesine kadar dereler, kaynaklar ve yağışlarla beslenen kuş gözlemcilerinin de uğrak yeri olan Acıgöl, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle iyice çekildi. 1970 yılına kadar 160 kilometrekare olan göl alanı, zamanla yağışların azılması ve kuraklık nedeniyle 42 kilometrekareye kadar düştü. Kuraklık nedeniyle suları azalan B sınıfı Sulak Alan olarak koruma altında olan ve flamingolar başta olmak üzere göç eden 200'e yakın farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl için tehlike çanları çalmaya başladı. Bölgede çobanlık yapan Hacer Yavuz, gölün ilk kez bu kadar çekildiğini belirtip, "Eskiden göl yolun kenarına kadar geliyordu. Yağışlar azaldı kaynaklar kuruyunca göl çekildi. Otlar bile gözükmezdi. Başta flamingolar olmak üzere çeşitli kuşlar gelirdi. Gölde yüzen kuş türleri olurdu. Şimdi hiçbiri yok, başka yerlere gittiler. Biz de bölge halkı olarak bu durumdan tedirgin oluyoruz" dedi.