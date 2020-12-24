Değirmenin son emanetçisi

MANISA'NIN Demirci ilçesinde bulunan 200 yıllık Hoşçalar değirmeninde geleneksel yöntemlerle buğday öğütülmeye devam ediyor. 37 yıldır değirmeni işleten ve mesleğinin son temsilcilerinden olan 70 yaşındaki Necati Çakmak, ömrünün yettiği yere kadar çarkın döneceğini belirterek, kendisinden sonra değirmenin çalışmayacağından yakındı. Sabahın erken saatlerinde değirmene gelen Çakmak, günlük rutin işlerini tamamladıktan sonra biriken sularla değirmenini çalıştırıyor. Kedisi Kibar ile birlikte tüm gününü değirmende geçiren Çakmak, ömrünün sonuna kadar değirmeni işletmekte kararlı. Çakmak, "Gökten yağmur yağacak, su akacak biz de değirmeni çalıştıracağız. Su olmadığı zaman yok. Elektrik teşkilatı yok. Oğlum zamanında elektrik teşkilatı kuracaktı. Trafik kazasında ölünce sıfırlandık. Diğer çocuklarım başka işlere yönelince ben burada yalnız kaldım. Çalıştırabildiğim yere kadar çalıştıracağım. Çalıştıramazsa kalacak, gelen yok" diye konuştu.