Horoz seriye bağladı

SÜPER Lig'de son olarak lider Aytemiz Alanyaspor'u evinde 1-0 yenerek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan Yukatel Denizlispor, dün en önemli rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda yenmeyi bildi. 23. dakikada ev sahibi ekibin rakip ceza alanında kurduğu baskı sonucunda topu kazanan Sadiku, ceza alanı dışından sert vurdu ancak kaleci Cenk Gönen topu köşeden çıkarmayı başardı. 36. dakikada konuk ekip öne geçti. Bakalorz'dan aldığı pasla ceza alanına giren Rodallega'nın, rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının 55. dakikasında Rodellega kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Ev sahibi ise 62. dakikada oyuna giren Emrah Başsan'ın 69. dakikada attığı gol ile umutlandı. Fakat maç bu skorla sona gerdi. Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak da 2'de 2 yapmanın sevincini yaşadı. Ege ekibi aldığı bu kritik galibiyetle puanını 12'ye yükseltti.