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2 bin öğrenciye tablet hediyesi

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
2 bin öğrenciye tablet hediyesi
PAMUKKALE Belediyesi'nin eğitim konusundaki çalışmaları kapsamında uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere 2000 adet tablet dağıtımı tamamlandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Ekiplerimiz öğrenci kardeşlerimizin evlerine giderek tabletleri teslim etti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmasına gönlümüz razı olamaz. Günümüzde bir çocuğa tablet ya da bilgisayar vermek bir okul yaptırmak kadar önem kazandı. Gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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2 bin öğrenciye tablet hediyesi
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