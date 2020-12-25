8 katlı çarşıdan 15 ülkeye ihracat

DENİZLİ'DE İstasyon Caddesi'ndeki Babadağlılar Çarşısı, ihracatta gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor. Ev tekstilinde iç ticaretin önemli merkezlerinden olan havlu, bornoz, çarşaf ve nevresim gibi tekstil ürünlerinde irili ufaklı çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiği çarşı, 42 yıldır sektörün kalbinin attığı yer olarak biliniyor. Kent merkezinde 8 katta 30 ile 75 metrekarelik 100'ü aşkın mağazayı bünyesinde barındıran çarşı, Pamukkale'yi görmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor. Mimarisiyle dikkat çeken çarşı, ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Babadağlılar Çarşısı Müdürü İsmail Özden, "Burası bir tekstil diyarı. 1974 yılında yapılmış bir bina. Mimarisi ile çok beğeni topluyor. Esnaflarımız yurt içi ve yurt dışına satışlar yapıyor. Havlu, bornoz, pike, nevresim çeyizlik eşyalara yoğun ilgi var. Yurt dışında 15 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.