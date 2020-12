‘Buca metrosu’ sözü lafta kaldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından 13 Aralık 2019'da Üçyol-Buca metro hattıyla ilgili bir açıklama yayınlanladı. Soyer, "Buca Metrosu'nun inşaatına 2020 yılı içinde başlıyor, 5 yıl içinde bitiriyoruz. Toplamda 13.3 km uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak Buca Metrosu, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de İzmir trafiğine nefes aldıracak" ifadelerini kullanmıştı. Ancak o açıklamanın üzerinden bir seneden fazla zaman geçti, 2020 yılının sonlarına yaklaşırken verilen sözler ve vaatler havada kaldı. Bugüne kadar Üçyol-Buca Metro hattı ile ilgili henüz bir çivi bile çakılmadı. Buca Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi İzzet Pilgir, Başkan Tunç Soyer'e o sözlerini hatırlattı ve eleştiride bulundu. Pilgir, "Tunç Soyer 13 Aralık Aralık 2019'da sosyal medya hesaplarından Buca metrosunun inşaatına 2020'de yapacağını açıklamıştı. Ancak bırakın inşaatı bir çivi bile çakılmadı. Bucalı hemşerilerimizi heyecanlandırdılar ama sonuç ortada. Yine hüsran.Verilen sözler ve vaatler yerine getirilmedi. Geçen sene hükümet 'metroya devlet yetki vermiyor' diye algı oluşturuyorlardı. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ Cumhurbaşkanımız ile görüşüp bu yetkiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdi. Aradan bir yıl geçti, ne bir temel atıldı, ne metro ile ilgili bir çalışma başladı. Sözler havada kaldı. Böyle giderse sanırım Buca metrosu 10 yılda bitirilen Üçyol-Üçkuyular metro hattına dönecek" dedi. Buca trafiğinin her geçen gün daha da karmaşık hale geldiğini ve acilen metroya ihtiyaç duyulduğunu belirten Pilgir, "Buca 500 binin üzerindeki nüfusu ile İzmir'in en büyük ilçesi konumunda. Menderes Caddesi dışında alternatif bir yol da yapılmıyor. Buca'nın metro hattına bir an önce kavuşması lazım. Bucalıları kimsenin kandırmaya hakkı yok" dedi. Pilgir, "Bucalılar'ın her gün 2 saati yollarda heba olmaya devam edecek. Artık hemşerilerimize çile çektirmeyi bırakalım. Buca'ya metro istiyoruz" dedi.