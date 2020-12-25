Hazine arazilerini satmaya çalıştılar

İZMİR'DE devlete ait hazine ve orman arazilerini satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan çeteye darbe vuruldu. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Ekipler, Urla'da devletin arazilerini kendi arazileriymiş gibi göstererek vatandaşa satmaya çalışan bir dolandırıcılık çetesini takibe aldı. Çitlerle çevirdikleri hazine ve orman arazilerine satılık ilanı da asan dolandırıcıların bu arazileri gerçeğe aykırı şekilde buldukları müşterilere satmaya çalıştıklarını belirlendi.Ekipler, kimlikleri tespit edilen 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet', 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Ceyhan TORLAK / SABAH