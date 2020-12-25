Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Hazine arazilerini satmaya çalıştılar

Hazine arazilerini satmaya çalıştılar

’de jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda hazine ve orman arazilerini satmaya çalışan çeteyi çökertti

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Hazine arazilerini satmaya çalıştılar
İZMİR'DE devlete ait hazine ve orman arazilerini satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan çeteye darbe vuruldu. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Ekipler, Urla'da devletin arazilerini kendi arazileriymiş gibi göstererek vatandaşa satmaya çalışan bir dolandırıcılık çetesini takibe aldı. Çitlerle çevirdikleri hazine ve orman arazilerine satılık ilanı da asan dolandırıcıların bu arazileri gerçeğe aykırı şekilde buldukları müşterilere satmaya çalıştıklarını belirlendi.

8 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler, kimlikleri tespit edilen 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet', 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Ceyhan TORLAK / SABAH
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine arazilerini satmaya çalıştılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA