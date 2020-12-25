İTB ile n11.com güçbirliği yaptı

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) üreticiler ve satıcıların dijital çağa uyum sağlaması, ticaret potansiyellerini geliştirebilmeleri amacıyla Türkiye'nin alışveriş platformu n11. com ile yeni bir iş birliğine imza attı. İTB Başkanı Işınsu Kestelli, "Dijital okur-yazarlık ve e-ticaret gibi yeni nesil alışveriş trendlerine uyumlaştıracak çalışmaları destekliyor ve üyelerimize yeni olanaklar sunmak için bu konudaki iş birliklerimizi genişletiyoruz" dedi. n11.com Girişim Lideri İzi Adato ise, "200 binden fazla kayıtlı iş ortağı bulunan n11.com'un İzmir Ticaret Borsası ile yaptığı iş birliğinin önümüzdeki dönemde diğer ticaret borsalarına da örnek olacağını umuyorum" diye konuştu.