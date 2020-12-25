Liseli gençlerden insülin pompası

İzmir Atatürk Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Eray Ocak (16) ve 12'nci sınıf öğrencisi Berkay Bağcı (17), geçen eylül ayında diyabet hastalarının yaşamını kolaylaştırmak için kolları sıvadı. İkili, yerli insülin pompası projesi için çalışma başlattı. Proje, hastaların iğne kullanmalarına gerek kalmadan kesintisiz insülin ihtiyacını karşılayacak. Üretilen yerli insülin direnci pompası ile diyabet hastalarına yaşam konforu sunulacak ve onları büyük bir maliyetten kurtaracak. Depark Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoloji Geliştirme A.Ş., Eray Ocak ve Berkay Bağcı'nın hazırladığı yerli insülin pompası projesine destek verdi. Öğrenciler, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile bir araya geldi ve projenin detaylarını anlattı.Yurt dışından ithal edilen ve tanesi yaklaşık 20 bin lira olan insülin pompasının özellikle insüline bağımlı Tip 1 diyabet hastaları için büyük kolaylık getireceğini söyleyen Eray Ocak, vücuda insülin pompalayan mekanizmaların çok pahalı olduğunu belirtti. Dünyada ilk defa iğnesi değiştirilebilen tek parça insülin pompası üretildiğini kaydeden Ocak, pompanın karın ya da kol bölgesine monte edilebildiğini dile getirdi. Ocak, "İnsülin otomatik olarak enjekte ediliyor. Ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan doğrudan cep telefonunuzla, doktorunuzun belirlediği insülin miktarlarını girerek pompalama işlemini başlatıyorsunuz. Daha sonra cihazınız kesintisiz şekilde insülin ihtiyacını karşılıyor. Tip 1 hastalarının sürekli insülin ihtiyacı var. Bu sürekli vücudunuzda duruyor. İğnesi vücutta kalmak koşuluyla yalnızca duş alırken çıkarabilirsiniz. Günde 4 kez iğne vurmamak için sürekli vücudunuza insülin aktarımı sağlanıyor. Günlük yaşamınızda varlığını hissetmiyorsunuz" dedi.Okul kulübünde farklı mühendislik çalışmaları yaptıklarını anlatan Berkay Bağcı ise, "Aynı ailede hem baba hem de çocuklar insülin hastası olabiliyor. Baba çocuğuna alabilmek için kendisine insülin pompası alamıyor ve iğneye devam ediyor. Biz bu sorunu çözmek için yeni birşeyler geliştirmek istedik. Dünyada ilk kez böyle bir insülin pompası oldu. Projeye geçen eylül ayında başladık. Prototip hazır. Bundan sonra, insan vücuduna girdiği için klinik testler yapılacak" diye konuştu.Diyabetin hem dünyada hem de Türkiye'de sürekli arttığına dikkat çeken DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, hayat boyu süren tedavinin ciddi bir maliyet gerektirdiğini dile getirdi. Hastalara düşük maliyetli insülin pompası geliştiren gençlerle gurur duyduklarını ifade eden Hotar, Depark Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. olarak projeye destek olduklarını söyledi. Hotar, "Her yaş grubu ve okuldan bu icatlar için kapımızı açıyoruz. Gençleri ve hocaları yürekten bir kez daha tebrik ediyoruz" dedi.