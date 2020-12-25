Manisa’dan dünyaya oyunlarını satıyorlar

MANİSA'DA KOSGEB'den destek alan bilgisayar mühendisi Tolga Karanlıkoğlu (41) ve Erhan Şahin (30), TEKNOKENT'te yazılım şirketi kurdu. Karanlıkoğlu ve Şahin, iki yıldır ortak yönettikleri yazılım şirketi ardından son 6 aydır mobil oyun sektörüne girdi. Kısa süre içerisinde dünyanın her yerinde oynanan 'Samu' ve 'Taptap Jump' isimli oyunları üreten iki girişimci, Çinli firmalara da oyun satıyor.Dünya markası olma yolunda ilerlediklerini kaydeden evli ve 4 çocuk babası Tolga Karanlıkoğlu, "Büyük firmalara önemli işler yaptık. Sonunda ülkemize daha fazla nasıl faydalı olabilirim diye düşünürken, ülkeye yurt dışından dolar getirme potansiyeli olan oyun sektörüne girmeye karar verdim. Erhan Bey ile ortak olduk" dedi. İşe kendi oyunlarını üreterek başladıklarını dile getiren Erhan Şahin ise, "Hedefimiz 2025'te 100 milyon dolarlık ciroyua ulaşmak" diye konuştu.