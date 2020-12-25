Sağlıkçılar için anıt yaptıracak

MANISA'DA Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 13 Ekim'de koronavirüse yakalandı. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Bilgin, 17 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 günlük tedavi gördü. İyileşerek sağlığına kavuşan Başkan Bilgin, hastaneden taburcu oldu. Tedavisi boyunca hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını ve uygulanan tedavilerin hepsine uyduğunu söyleyen Başkan Bilgin, "Ben bugün hayattaysam sağlıkçıların, doktorların, hemşirelerin ve hasta bakıcıların sayesinde. Sağlıkçıların hakkı ödenmez. Sağlıkçılar dünyada verilebilecek ödüllerinin hepsine layık" dedi. Sağlıkçılar için ilçeye anıt yaptırmak istediğini belirten Başkan Bilgin, "İnşallah 2021 yılı içinde ocak, şubat aylarında sağlıkçılar anıtı ile doktorlarımızın ve sağlıkçılarımızın sürekli anılacağı bir eseri Saruhanlı'ya kazandırmış olacağız" diye konuştu.