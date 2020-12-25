Sobadan çıkan yangın can aldı

MANISA'NIN Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'ndeki müstakil evde dün sabah yangın çıktı. Bayram Özkara'nın (88) tutuşturmaya çalıştığı kömür sobası, aniden alev aldı. Sobadan başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında Bayram Özkara, yaralandı. Yatağa bağımlı, 2 çocuk ve 5 torun sahibi eşi Necmiye Özkara (81) ise hayatını kaybetti. Bayram Özkara ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küle dönen evde bulunan 10 bin liranın da yandığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.