İzmir’de Zeus Sunağı zirvesi

184 yıldır kaçırıldığı Almanya'da bulunan Zeus Sunağı'nın geri getirilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İzmir Fuar Alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Bergama eski Belediye Başkanlarından Sefa Taşkın, Mehmet Gönenç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, Meclis Üyeleri, İl Kültür Müdürlüğü ve Büyükşehir Turizm Şube Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Antik çağdan Roma ve Bizans'a, Selçuklu Devleti'nden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar 5 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Bergama'dan kaçırılan Zeus Sunağı'nın kendi öz yurduna olan hasretinin artık sona ermesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Koştu, Bergama'dan Almanya'ya kaçırılan Zeus Sunağı, Bergama'nındır. Öz vatanı burasıdır. Geri almak için çalışıyoruz" dedi.