Karşıyaka’dan hakem tepkisi

MISLI.COM 3. Lig 3. Grup'ta üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'nın son haftalardaki puan kayıplarının hakem hatalarından kaynaklandığı iddiaları yeşil-kırmızılı camiayı çileden çıkardı. İçel İdman Yurdu ve Şile Yıldız galibiyetinden sonra Karşıyaka, liderlik için çıktığı maçta Altındağspor ile 0-0 berabere kaldı. Hakem Murat Ercan'ın yönetimi maçın önüne geçti. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, maçın ilk yarısında Battal Demirbilek'in ceza sahası içinde yere düşürülmesiyle ve Altındağsporlu futbolcuların zaman geçirmek için başvurduğu ilginç yöntemlere hakemin göz yumduğunu ve maçın skoruna direkt etki ettiğini söyledi. Başkan Büyükkarcı, "Yalnızca adil bir oyun istiyoruz" dedi.