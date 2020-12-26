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Kazazedenın telefonunu çalıp kaçtı

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Kazazedenın telefonunu çalıp kaçtı
DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde bir lokantanın kuryeliğini yaparak geçimini sağlayan Alper Tolga Özcan, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirdi. Kaza sırasında kavşakta kendisini fark etmeyen otomobil sürücüsünün çarpması ile montunun cebinde bulunan telefonu düştü. Olayın ardından telefonunun olmadığı fark edene Özcan, çevredeki güvenlik kameralarına baktığı sırada başına gelenleri fark etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan on anlarda, çarpmanın etkisi ile kuryenin cebindeki telefon yaklaşık 3 metre uzağa düşüyor. Kazayı gören birçok vatandaş, insani duygular ile yaralı kuryeye yardımcı olmak için yanına koşuyor. O sırada yerdeki telefonu fark eden bir şüpheli ile telefonu alıp arka cebine koyarak kuryenin anına gidiyor. Ardından telefonu Özcan'a vermeden kayıplara karıştı. Alper Tolga Özcan, "Bana ait telefonu yanıma kadar getirip, vermeden çekti, gitti. Yetkililerden yardım talep ediyorum" dedi.
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Kazazedenın telefonunu çalıp kaçtı
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