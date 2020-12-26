Maske altında doğru nefes tekniğini anlattı

yaşayan nefes koçu Nazlı Baç maske altında doğru nefes almanın yöntemlerini anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin vazgeçilmezi olan maskelerin artık bir aksesuar haline geldiğini dile getiren Baç, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için doğru maske kullanımı konusunda bilgiler verdi. Maskenin altında doğru nefes alma alışkanlığının kazanılabileceğini söyleyen Nazlı Baç, "Bazen nefesimizi ağızdan alıp ağızdan veriyoruz. Nefesin burundan alınıp burundan verilmesi doğrudur. Ağız yemek yemek içindir. Havayı diyaframa indirdiğimizde nefesi doğru almış olacağız. Maskenin altında ağızdan alınan nefes gözlüklerde buharlaşmaya neden oluyor. Biz ağızdan değil burundan, sakin ve sessiz nefesler alıp verirsek çok daha rahat bir süreç geçiririz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre nefes sayısını düşürmeliyiz. 1 dakikada 8 ila 12 kez nefes alıp vermeliyiz" dedi.