Nefes tıkayan tümörlere ameliyatsız müdahale

Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi bünyesinde hizmet veren Girişimsel Pulmonoloji Ünitesi, başta akciğer kanseri olmak üzere çeşitli hastalıklar nedeniyle hava yolları tıkanan kişileri hayata bağlıyor. Yaklaşık 8 yıl önce hizmete açılan merkezde, modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak girişimsel bronkoskopik işlemler uygulanıyor. Endobronşiyal ultrasonografi (EBUS), endobronşiyal tümör tedavisi, stent yerleştirilmesi, akciğerden biyopsi alınması, KOAH, valv ve balon tedavisi gibi işlemlerin uygulandığı merkezde çok sayıda hastanın sağlıklı nefes alabilmesi sağlanıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kemal Can Tertemiz, "Ameliyatsız biyopsi ile hasta 3-4 saat sonra eve gidebiliyor" dedi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Volkan Karaçam ise, "Zor vakalara hızlı müdahale edebiliyoruz" dedi.