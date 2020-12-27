Altay şaha kalktı

TFF 1'inci Lig'de evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-1 yenen Altay şampiyonluk yarışında sol şeride geçti. Takımdaki koronavirüs vakaları yüzünden yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından son 4 karşılaşmasında Ankaraspor'u 3-0, Adanaspor'u 4-1, Akhisarspor'u 3- 1 ve Ümraniyespor'u da 3-1 mağlup ederek 4'te 4'le zirve yarışına ortak olan siyah-beyazlılar, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Ligde 15 maçta 29 puan alan, Tuzlaspor'la erteleme karşılaşmasına çıkacak İzmir ekibi gizli lider konumunda bulunuyor. Teknik Direktör Yücel İldiz, "Net bir skorla karşılaşmayı kazandık. Üst sıraları gördük. Ancak bizim için önemli olan tek bir şey var, o da sezon sonunu zirvede bitirip Süper Lig'e çıkmak" diye konuştu.

ÖZGÜR ŞOKU

Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi. Sol ön çapraz bağları kopan 32 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.