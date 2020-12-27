Çekişte zeytininin yağı tescillendi

Ödemiş ilçesinde yetişen ve geç olgunlaşan "çekişte zeytini"nin yağına Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Bozdağ eteklerinde kıraç arazide yetişen, iriliği ve aromasıyla diğer zeytin türlerinden ayrılan çekişte zeytininin erken hasadı aralık ayının başında, "çakır hasadı" olarak anılan ikinci hasadı ise zeytinin yeşilden pembeye döndüğü yılbaşında yapılıyor. Soğuk sıkımla elde edilen çekişte zeytinyağına, Ödemiş Ticaret Odasının başvurusuyla coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, yaklaşık 3 sene önce coğrafi işaret alabilmek için başvuru yaptıklarını, bu süreçte konunun hakimi kişilerle bir kurul oluşturduklarını anlattı. Çekişte zeytinyağının çok özel olduğunu aktaran Eriş, "Tüketiciyi böyle kaliteli bir ürünle buluşturmak istiyoruz" dedi.