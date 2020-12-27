Danalar caddeye kaçtı

Karşıyaka ilçesinde, otlandıkları yeri terk eden danalar caddeye çıktı. Bu sırada hayvanlarını otlattığı yere gelen Gökhan Atmaca, danalardan 20'sinin kaybolduğunu görünce aramaya çıktı. Atmaca, hayvanlarını kendi imkanlarıyla bulamayınca polise haber verdi. Atmaca'ya, hayvanlarının boş bir arazide güvene alındığı bilgisi verildi. Hayvanlarının bulunduğu yere gelen Atmaca, "Biz yemek yemeye gittik, 1 saat içerisinde hepsi orada yayılıyordu, toplam 31 taneydi. 11 tanesi kalmış. Ne olduysa 1 saat içerisinde oldu" dedi. 18 buzağı bulunurken, 2 buzağının hala kayıp olduğu öğrenildi.