Denizli’de yangın paniği

önceki akşam saatlerinde yangın çıkan evde yaşayan 4 kişilik aileden 2'si dumanlardan rahatsızlandı. Dumandan rahatsızlanan Yaşar Tanrıverdi, abisinin kucağında ambulansa götürülmesi dikkatlerden kaçmadı. Aile üyelerinden bazıları ağlarken "Yaşar kendine gel, Yaşar" demesi ise yürekleri dağladı. O anlarda dumandan etkilenen Lütfi Tanrıverdi de sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Evi tamamen kaplayan dumanların tahliyesi ise yaklaşık 1 saat sürdü. Duman ile dolan eve kontrol amaçlı giren itfaiye eri, içerideki kafeste bulunan kuşu çıkartarak hayatta tutma çabaları yürekleri fethetti.