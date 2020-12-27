İyte ile izikad işbirliği yapacak

Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) arasında işbirliği, eğitim, araştırma ve ortak proje protokolü imzalandı. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin'in imzaladığı protokol ile ortak projeler üretilmesi ve farklı alanlarda işbirliği yapılması hedefleniyor. İZİ- KAD Başkanı Sezgin, "Kadın girişimciler için kısa ve uzun dönemli sertifikalı eğitim programları ile Enstitü öğrencilerine İZİKAD üyeleri tarafından verilecek mentörlük programları da düzenlemeyi hedefliyoruz. İZİKAD'ın vermiş olduğu burslarda, bursiyerlerin eğitim gelişimi için fikir ve güç birliği de yapacağız. Bu işbirliği nedeniyle İYTE'ye teşekkür ediyoruz" dedi.İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise STK'lar ile ilişkilere özel bir önem verdiklerini söyleyerek bu tarz işbirliklerine her zaman açık olduklarını belirtti, "Tarafların belirlediği proje, eğitim ve araştırmalarda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün izin onayı ile Enstitüye bağlı alanların kullanımını da sağlayacağız" diye konuştu.